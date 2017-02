Aare Tamme on harrastanud edukalt sööstlaskumist, tema käes on Eesti seni kehtiv rekord – 210, 896 kilomeetrit tunnis.

Rakvere 1. keskkooli vilistlane Aare Tamme, Eesti kiireim mees lumel, armastab ja valmistab lund ning teab, et libedust ja kiirust ei maksa alahinnata – need on tugevad ning kavalad vastased.