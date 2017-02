Juhtkiri: kitsevillast aluspüksid

Vanemad inimesed vaatavad noori külmavareseid muigamisi, sest praegune viieteistkümnekraadine pakane pole miskit, võrreldes nende lapsepõlve talvedega. Ära oleme hellitatud, sest kui temperatuur talviti enam nullist naljalt allapoole langeda ei taha, tundub äkki saabunud miinus kümme kraadi ka kohutava ilmaimena.

Kadrina memm on ilmavaatlusi teinud ligemale 35 aastat, aga me kõik oleme ju hobi korras ilmavaatlejad. Kes mäletab mitu päeva kestnud lumemöllu, sest samal ajal nägi ilmavalgust esiklaps, kes pidas 30. sünnipäeva keset tapvalt kuuma juulikuud. Tublid on need, kes jaksavad ja tahavad nii pikki aastaid märkmeid teha ja neid ka võrrelda.

Aga nagu väga õigesti öeldakse: pole halba ilma, on valesti valitud riietus. Internetiavarustes tiirles hiljaaegu pilt kitsevillast kootud aluspükstest. Kõlab naljakana, aga kui nina õue pista, siis ei tundu üks soe püksipaar ahtri ümber sugugi liigsena. Eesti kliima juures peab riidekapp olema üsna avar, et oleks midagi selga panna nii 30 sooja- kui ka 30 külmakraadiga. Ehkki teinekord tundub muutlik ilm tüütu, on see väärtus.

Maakeral pole just liiga palju kohti, kus saab nautida nelja aastaaega. Kuigi võime irooniaga öelda, et aastaajast sõltumata on väljas kehv suusailm, on miski meid ometi siin paigal hoidnud lausa lugematuid inimpõlvi.

Maakeral pole just liiga palju kohti, kus saab nautida nelja aastaaega. Kuigi võime irooniaga öelda, et aastaajast sõltumata on väljas kehv suusailm, on miski meid ometi siin paigal hoidnud lausa lugematuid inimpõlvi.

Võib ju naljatledes imestada selle üle, miks valisid meie esivanemad elupaigaks koha, kus talvel õhk näole haiget teeb, aga tõele au andes oleme kõik lapsena kelgutamist nautinud, rõõmustanud esimeste lumehelveste üle ning kilganud rõõmust, nähes kraavipervel esimeste paiselehtede kollaseid õienuppe.

Ilmatarkade sõnul pidi reedest juba soojemaks minema. Nii et villased aluspüksid jalga, vatikuub peale ja õue! Naudime, kuniks on antud.