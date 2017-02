President jagab ordeneid: tunnustuse pälvisid ka Raul Vaiksoo ja Anti Puusepp

Teiste hulgas pälvisid kõrge tunnustuse ka arhitekt Raul Vaiksoo ja ettevõtluse arendaja Anti Puusepp.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Vaiksoo n kavandanud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis. Tema kavandite alusel on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi.

Vaiksoo on kujundanud ka Eesti esindushooneid nagu Riigikogu esindusruumid Toompeal Komandandimajas ja Eesti Esindus Euroopa Liidus Brüsselis. Raul Vaiksoo on avaldanud aja- ja kultuuriloolisi raamatuid.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis ka ettevõtluse edendaja Anti Puusepp, kelle juhitav Palmse Mehaanikakoda OÜ on asutatud pereettevõttena 1992. aastal. Palmse Mehaanikakoda on masinaehitusega tegelev ettevõte, mille põhitegevus traktoritele mõeldud metsaveohaagiste ja tõstukite tootmine ning müük oma kaubamärgi all. Selles valdkonnas on Palmse Mehaanikakoda Euroopas üks turuliidreid.

Anti Puusepp / Erakogu

President Kersti Kaljulaid kommenteerib teenetemärkide jagamist: "Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel annan meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks."

"Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele," lisas Kaljulaid.

Riiklike autasude nimekirja leiab https://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/12947-58-riiklike-autasude-andmine/index.html