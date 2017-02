Lääne-Virumaa kutsub rahvusvahelisele turismimessile

10.-12. veebruaril toimub Eesti Näituste paviljonides Tallinnas 26. rahvusvaheline turismimess Tourest. Mida toredat on Lääne-Virumaal siseturistile käesoleval aastal pakkuda, sellega on võimalik tutvuda alates reedest „Puhka Eestis!“ hallis, kus lisaks Lääne-Virumaale on esindatud kõikide Eesti maakondade värvikad väljapanekud.