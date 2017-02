Anti Puusepp: "See on tunnustus kogu meie kollektiivile"

"Esmalt oli siiras üllatus, pisut järele mõeldes aga usun, et see on tunnustus kogu meie kollektiivile," lausus Puusepp. "Üksi poleks ma midagi teinud," lisas ta.

Anti Puusepp kõneles, et Palmse Mehaanikakoja pere on üheskoos Palmsi brändi arendanud ja Euroopas tutvustanud ning sedakaudu aidanud kaasa Eesti riigi tutvustamisele arenenud Euroopa tööstusmaana.

"Ju see presidendile silma jäi ja suured tänud talle meie kollektiivi poolt," lausus Anti Puusepp.