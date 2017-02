Fotokonkurss: “Põnev hetk Rakvere linnuses”

Konkursil võivad osaleda nii asjaarmastajad kui ka kutselised fotograafid, välja arvatud žürii liikmed ja konkursi korraldamisega seotud isikud. Konkursil ei ole vanusepiirangut.

Fotokonkurss on piltide saatmiseks avatud 10. veebruarist kuni 10. märtsini 2017.

Konkursi eesmärk on saada häid fotosid Rakvere linnusest ja eriti hinnatud on fotod, mis on tabanud linnuse elu huvitavaid hetki.

Iga autor võib võistlusele saata kuni kolm tööd. Esitada võib nii mustvalgeid kui ka värvifotosid, nii vanu kui ka uuemaid pilte.

Tööd tuleb esitada .jpg, JPGE või .png formaadis ning arvutitöötlus on lubatud vaid hea maitse piires. Raamide ja tekstide lisamine fotodele ei ole lubatud. Korraldajal on õigus konkursilt kõrvaldada fotod, mis ei kvalifitseeru konkursi võistlustöödena.

Iga foto edastamisel tuleb märkida kirja juurde foto pealkiri ja autori kontaktandmed: nimi, maakond, telefoninumber ja e-postiaadress.

Tööd palume saata e-postile vivian@svm.ee või suuremate failide puhul lehekülje www.wetransfer.com kaudu.

Žüriisse kuuluvad Virumaa Muuseumide ja Virumaa Teataja esindajad. Žürii hindab väljendusrikkust ja loomingulisust ning vastavust konkursi tingimustele. Lisaks žürii väljakuulutatud esikolmikule selgitatakse välja publiku lemmik.

Auhinna saavad esimesed kolm kohta võitnud tööde autorid: I koht 300, II koht 200, III koht 100 eurot. Eripreemia saab publiku lemmikfoto autor.

Fotokonkursi korraldajatel on õigus kasutada konkursil võistlevaid fotosid Virumaa Teatajaga ja Virumaa Muuseumitega seotud artiklite juures meediaväljaannetes, koduleheküljel, sotsiaalmeedias, reklaamides, sündmustel, trükistes jm ilma autoritasu maksmata.

Pärast tulemuste avaldamist märgitakse fotode kasutamisel alati ära autori nimi.

Osavõtja vastutab fotode ja enda kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on konkursile saadetud fotode autor.