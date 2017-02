Keskerakonna Rakvere osakonna juhatus: Siret Kotka kaotas usalduse

"18. jaanuaril toimunud keskerakonna Rakvere osakonna koosolekul üritas riigikogu liige ja keskerakonna juhatuse liige Siret Kotka omavahelisi kokkuleppeid eirates tõusta Rakvere osakonda juhtima. Selline salalik käik hämmastas kõiki tänased keskerakonna Rakvere osakonna liikmeid," teatasid juhatuse liikmed.

Juhatuse liikmed on seisukohal, et on Siret Kotka kui erakonna Lääne Virumaa piirkonna esimehe taga seisnud ühtse meeskonnana. Ja seda kõikides erakonna jaoks keerulistes otsustes viimase aasta jooksul.

"Ta on saanud meiega arvestada kõikides küsimustes. Hoolima sellest , et see ei ole alati läinud kokku erakonna sees toimuvate arengutega . Oleme oma sõna pidanud ja teda igati toetanud. On põhimõte - kui on kokku lepitud siis nii ka käitutakse," leiab keskerakonna Rakvere osakonna juhatus.

Juhatus otsustas, et erakonna Rakvere osakonna juhina toetatakse üksmeelselt 2015. aastal erakonnaga liitunud pikaaegse linnapea kogemustega Andres Jaadla kandidatuuri ning 2017. aasta kohalike valimistel minnakse ühise meeskonnana olles kokku pannud tugeva erakonna valimisnimekirja.

"Selle teadmise ja kindla kokkuleppega mindi üldkoosolekule 18. jaanuaril. Ootamatult ja kõigile Rakvere osakonna juhatuse liikmete teadmata seadis aga erakonna liige Urmas Laht üles Siret Kotka kandidaadi osakonna juhatuse esimehe kohale, millega Kotka ka nõustus," märkis Rakvere osakonna juhatus.