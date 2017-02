Keskerakond: Siret Kotka asub juhtima keskerakonna Rakvere osakonda

Kotka sõnas, et on Rakvere inimeste toetuse eest tänulik. „Kahjuks on eelmise juhatuse liikmed andnud meediale valeinfot, et olen inimeste usalduse kaotanud. Tegelikkus on vastupidine. Kohale tulnud inimesed hääletasid üksmeelselt minu esimeheks saamise poolt,“ rääkis ta. Kotka sõnul on tema kandidatuur ja võit tekitanud solvumist ja pahameelt nendes, kes kohta ihaldasid ning nüüd juhatuse nimel sõna võtavad. Kotka poolt hääletas 36 inimest, üks hääl oli kehtetu.

Erakonna arendusjuht Urmo Saareoja ütles, et Rakvere osakonnale valiti 9. veebruaril uus juhatus, mille esimeheks on Siret Kotka ja juhatuse liikmeteks Urmas Laht, Toivo Keva, Helgi Kreek ja Riho Kari. Juhatuse valimise jaoks oli tema kinnitusel kvoorum koos. „Loodan, et meediat ja Rakvere inimesi ei eksitata rohkem, vaid juhatuse nimel võtavad edaspidi sõna esimees või selle valitud liikmed,“ sõnas Saareoja, kes avaldas kahetsust, et osad erakondlased külvavad segadust.