Viis nippi, kuidas hoida kodu soojana

Hoia radiaatorid vabad

Tavaliselt ei ole radiaatorid just kõige atraktiivsemad sisekujunduselemendid, mida varjatakse kardinate, kuid teinekord isegi mööbliga. See aga takistab sooja õhu vaba liikumist ruumis, mistõttu võib mööbli taga olla küll väga soe, kuid toas on ikka jahedavõitu. Kui toas kipub külmemal perioodil jahedaks minema, siis hoolitse selle eest, et radiaatorid ei oleks kaetud.

Ahjust soe tuppa

Söögi valmistamiseks kasutatav kuumus annab oma panuse ka toasooja tekkimisse. Omamoodi võib seda nimetada energia taaskasutamiseks.

Ära küta üle

Kaasaegsed küttesüsteemid kasutavad termostaate, mis võimaldavad tubades temperatuure vastavalt soovile muuta. Peenemaid lahendusi saab programmeerida näiteks nii, et tööpäeviti, mil kodus ei viibita, ruume täisvõimsusel ei köeta. Energiasäästliku lahenduse leidmiseks jälgi oma energiakasutust erinevates olukordades.

Kutsu sõbrad külla

Kui ühes ruumis viibib korraga palju inimesi ja on rohkelt sooje mõtteid, siis mõjub see kodule tõhusa soojaallikana. Kas teadsid, et üks inimene annab ruumi keskmiselt 80W sooja? Hoia oma lähedased ligidal hoolimata aastaajast.

Vaata aknad üle

Vanemate majade ja korterite aknad pole teadupärast piisavalt soojapidavad. Aknaraamide ümber olevatest pragudest läheb soe õhk väga kiiresti välja ning korter või maja on jahe olenemata pidevast kütmisest. Kui akende vahetus ei ole võimalik, siis külmemal perioodil tasuks aknaraamid täita soojustava, kuid samas hingava materjaliga.