Ruuben ja Leida Lambur võtavad ikka välja päikselised kirjad, mida saadeti teineteisele kaheksa pikka aastat. Need, mis nad lõplikult kokku viisid.

Ilma et GULAGi arhipelaagi vang nr K2117 ja Vao neiu oleks iial teineteist näinud, alustavad nad kirjavahetust, mis kestab kaheksa pikka aastat. Alustavad, teadmata seda, et juhuse soovil peavad Leida (80) ja Ruuben (91) Lambur teineteist tundma õppima vaid kirjaridade kaudu ja elama kõik need aastad selguseta, kas nad üldse kunagi päriselt kohtuvad.