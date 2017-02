Sünged mõtted kutsekooli söögisaalis

Kutsekooli “söögisaaliks” on tilluke ruum, kuhu mahub korraga pikkade laudade äärde pisut üle 20 inimese, s. t. üks õppegrupp. Kuidas söödi sel lõunal teist toitu, oli mulle mõistatus. Nimelt oli selleks kindlasti vaja nuge, viimaseid aga polnud piisavalt. Mulle selgitati lahkelt, et nugade puudusega ollakse harjunud, lusikas olevat asendaja. Ja tillukesed kahvlid – need sobivad kasutamiseks koolieelikutele. Laudu kahe grupi einetamise vaheajal ei puhastatud. Vaatasin ja mõtlesin, et noormehed peaksid küll elustama talvise paljapäi käimise moe, siis poleks sööklas mütsiga mingit muret. Praegu on ainus võimalus asetada müts lauale, mujal pole selleks kohta.

Nähtust läks meeleolu süngeks. Noored on tulnud kutsekooli poolteiseks-kaheks aastaks. Pole sugugi tähtsusetu, missugustes tingimustes nad selle aja jooksul einetavad. Söökla personal ei tahagi aga nähtavasti asja kutsekooli õpilaste kasuks korraldada.

Kirjutas “Punase Tähe” mittekoosseisuline korrespondent J. Maripuu.