EKRE korraldab Rakveres piketi homoseksuaalsust propageeriva filmifestivali vastu

EKRE Lääne- Viru ringkonna juht Anti Poolamets leiab, et linnal pole seesugust kahlase väärtusega üritust ja reklaami tarvis. “Kuigi me tunnistame teatud seksuaalvähemuste olemasolu ühiskonnas, on nendega seonduvate probeemide afišeerimine siiski liiast. Kas me ikka oleme huvitatud sellest, kui Rakverest saab Eesti uus väike homopealinn?” küsis Poolamets.

Jaanuaris ei leidnud Rakvere linnavolikogus toetust taotlus eraldada 1500 eurot MTÜ-le SevenBow, mis küsis raha LGBT+ filmifestivali läbiviimiseks tänavu oktoobris. Kultuurikomisjon võttis kultuuriürituste toetamise eelnõu tagasi ja küsimus tuleb volikogu ette uuesti homme.

Volikogu istungil peaks osalema ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

Portaali Objektiiv andmetel peaks kolmapäeval kell 12 Targas Majas toimuma ka avalik arutelu teemal, kas Rakvere vajab LGBT filmifestivali, kuhu on kavas kohale sõidutada homoaktivistide brigaad. Rakvere linnavalitsuse teatel aga keegi selliseks ürituseks saali broneerinud pole.