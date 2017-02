Näpil asuv viinatehas toob turule Ossinovsky Vodka

Koch OÜ juhatuse liige Ivar Grossev kõneles, et viin on venepärane toode ja nemad väikese tootjana üritavad võimalikult lihtsate vahenditega turundust teha.

“Kõige kõlavam venepärane nimi Eestis on praegu Ossinovski. Me ei taha mingilgi määral toodet seostada ei poliitik Jevgeni Ossinovski ega tema isa, transiidiärimees Oleg Ossinovskiga. Kõlaline sarnasus on taotluslik,” selgitas Grossev.

Samas rõhutas juhatuse liige, et nad ei soovi sugugi teha odavat viina, mida tarbijate rahakott võimaldaks osta palju. “Toode on mõeldud kalli premiaalse tootena huvitavas kinkepakendis. Me kutsume üles vähem tarbima. Tarbida kvaliteetset toodet, aga vähem,” lisas Grossev.

Intrigeeriva nimega toote on Koch OÜ varemgi turule toonud, näiteks hakates tootma viina Vao Valge.