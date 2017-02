Kui Pärnu lahel on juba kuu aega merel jäämurdja töös olnud, siis Soome lahel Eesti merealal on küll Kunda ja Sillamäe piirkonnas jääalgmeid või kergesti läbitavat jääd, aga see ei sega laevaliiklust ning jäämurret Soome lahel veel alustada vaja pole.