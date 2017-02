Kaitseminister ja kaitsevägede juhataja andsid riigikaitsenõukogule ülevaate täiendavate NATO liitlasvägede saabumisest Eestisse vastavalt alliansi otsusele möödunud aasta Varssavi tippkohtumisel. “Liitlasvägede saabumine ja meie ettevalmistused selleks on graafikus ning ma tunnustan kõiki, kes sellesse panustanud on,” ütles president Kersti Kaljulaid. Ta lisas, et on selge, et eriti just esimesel aastal on üle 1000 liitlassõduri saabumine suur väljakutse, mistõttu peame olema ka valmis reageerima võimalikele ootamatustele.