Kadri Simson: omavalitsused saavad tasuta ühistranspordi rakendumisele kaasa aidata

„Uue valitsusliidu vaheliste kokkulepete seas on omavalitsustele mitmeid positiivseid otsuseid, mis huvitasid ka Linnade Liidu esindajaid. Aastaid on räägitud, et omavalitsuste tulubaas tuleb taastada ning on rõõm tõdeda, et uus valitsus liigub selle suunas. Alates 2018. aastast on omavalitsustele planeeritud 30 miljonit eurot lisavahendeid aastas. Olen kindel, et tugev omavalitsus tagab elu kestmise maal,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Eesti Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolekul osalenud inimestel avanes võimalus majandusministrile ka küsimusi esitada. Ühe peamise teemana kerkis kohtumisel lauale tasuta ühistransport maakondades, mille jaoks on valitsus järgmise aasta eelarvesse planeerinud täiendavad 21 miljonit eurot. Juttu tuli ka valitsuse taristuinvesteeringute kavast ning riigi teehoiukavast.

„Linnade Liidu esindajaid huvitas, millises järgus on tasuta ühistranspordi plaan ning kuidas hakkab välja nägema transpordikorraldus 2018. aastal, mil kaovad maavalitsused. Täna on olemas neli ühistranspordikeskust ning tuleval aastal lisandub neile veel mitu keskust, kes meie nägemuses koos maanteeametiga ühistransporti korraldama asuvad. Tasuta ühistranspordi võimaldamiseks ning liinide tihendamiseks on vajalikud vahendid tuleval aastal olemas ning ma loodan, et kohalikud omavalitsused aitavad tasuta süsteemi rakendumisele igati omapoolselt kaasa,“ lõpetas Simson.

Eesti Linnade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2016. aasta seisuga 27 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 913 732 elanikku, s.t 67,5 protsenti Eesti elanikkonnast.