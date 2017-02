Virumaa Teataja pressisõber Roman Kusma sai sõbrapäeval auhinna kätte

Auhinnaks on kunstnik Riho Hüti kujundatud klaastaies kui läbipaistvuse sümbol, millel kujutatud sõbrakätt.

Väljaande ajakirjanikud nimetasid tänavuseks pressisõbraks ideedest pakatava ärimehe ja linnavoliniku Roman Kusma, kes on alati pressile kättesaadav, avaldab arvamust ning vahendab oma lennukaid ideid, mis artiklitele ainest annavad. Aqva spaa juht Roman Kusma ei ütle kommentaaridest ära, vajadusel helistab ajakirjanikule tagasi ja täpsustab kõneksolevat, ta on valmis ka ise sulge haarama. Rakveres silmapaistva ettevõtja ja tippjuhi näol on tegemist kohaliku ajalehe olulise infoallikaga.