Rakvere haiglas nägi möödunud nädalavahetusel ilmavalgust kolm tüdrukut ja viis poissi. Rakvere haiglas on sünnitajatele mõeldud kolm sünnitustuba, ühes sünnitustoas on ka vann. Ämmaemandusjuht Lemme Luik rääkis, et õnneks jagunesid sünnitajad puhkepäevadel nii, et kõik uued ilmakodanikud saadi ikkagi korralikult sünnitustoas vastu võtta. “Koridoris keegi sünnitama ei pidanud,” kinnitas Luik naerdes.