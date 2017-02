Lääne-Virumaa vapimärgi saab kaheksa inimest

Virge Ong on märkimisväärselt panustanud maakonna ja riigi hariduse edendamisse, algatanud ja läbi viinud ettevõtmisi, mis on toetanud riigi hariduspoliitikat. Ta on hinnatud kaasamõtleja nii kooli, maakonna kui ka vabariigi tasandi haridusprobleemides.

Virge Ong kuulub nii maakondlikku kui ka vabariiklikku koolijuhtide ühendusse ning teda kaasatakse järjepidevalt haridusalase seadusandluse muutmiseks moodustatud töögruppidesse.

Ong korraldab ülevirumaalist põhikooli õpilaste luulevõistlust ning ta kuulus Eesti Õpetaja Autähise rajajate meeskonda selle ideest kuni autähise valmimiseni.

Lisaks eelnevale on Virge Käsmu Külaseltsi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Koguduse juhatuste liige ning aidanud kaasa Käsmu kiriku renoveerimisele.

TOOM KUUSMIK

Toom Kuusmik. / Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna põllumajanduse ja ettevõtluse arengusse.

Toom Kuusmik on Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Kaarli Farm OÜ ja Õitseng OÜ juhatuse liige. Tema juhitavates ettevõtetes töötab hetkel umbes 250 inimest.

Ka 14 aastat peale pensioniikka jõudmist on Toom Kuusmik oma ettevõtete tegemistes jätkuvalt igapäevaselt tegev.

Ta on andnud suure panuse noorte kaasamisel põllumajanduslikku tootmisse ja eeskujuks kõigile noorema põlvkonna ettevõtjatele.

Läbi aastate on Toom Kuusmik olnud ka erinevate kultuuri- ja spordiürituste toetaja.

AARNE MÄE

Aarne Mäe. / Lääne-Viru maavalitsus

Panus pikaajalise ning pühendunud töö eest maakonna sündmuste kajastamisel.

Aarne Mäe on tegutsenud Lääne-Virumaa ajakirjanduspõllul 20 aastat, sellest 11 aastat Virumaa Teataja peatoimetajana.

Tema viljakast ja kvaliteetsest tööst ajakirjanikuna annab kõige paremini tunnistust fakt, et 2017. aasta 7. jaanuari seisuga oli Eesti e-varamusse kogutud 1467 Aarne Mäe artiklit. See on aukartustäratav artiklite arv.

Aarne Mäe artiklid virumaalastest ja Virumaast on pälvinud mitmel korral maakonnaajalehtede kategoorias Eest ajalehtede Liidu aastapreemia. Viimati 2016. aastal arvamuslooga "Püha Edgari kiusamine".

Aarne Mäe on viljakas humorist, kes 20 aastat on toimetanud Virumaa Teataja huumorilehekülge "Rakvere raibe". Temalt on ilmunud ka huumorikogu "Rakvere raamat", kus vaimuka ja elujaatava naljaga on jäädvustatud ajalukku Lääne-Virumaa tuntud persoonid.

PEEP VEEDLA

Peep Veedla. / Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna kultuurivaldkonna edendamisse.

Peep Veedla on maakonna suurima muusikasündmuse Viru Folgi peakorraldaja ja kunstiline juht.

Festival on üheksa aasta jooksul toonud kaunisse kaptenite külla Käsmu ligi 100 000 külastajat, pakkudes muusikaelamusi ja tutvustades Lääne-Virumaad kogu Eestile ja külalistele välismaalt.

Läbi aegade on Viru Folgil toimunud ligi 450 kontserti, kus esinejatest kolmandik väljaspoolt Eestit.

Viru Folgilt on näiteks saanud alguse poistebänd Ukerdajad, kes alustasid Käsmus tänavamuusikutena ning maailmalavade vallutamiseks on folgilt tuule tiibadesse saanud Curly Strings.

Peep Veedla korraldatud Viru Folk Käsmus on õla alla pannud ka kohaliku kogukonnaelu edendamisele. Tema loodud sünergia on innustanud kohalikke aktiivselt festivalil kaasa lööma ja ettevõtlusega tegelema: käsitööd müüma, kodumajutust pakkuma, kodukohvikuid avama ja tänvamüügiga tegelema.

TIINA PRULER-ILD

Tiina Pruler-Ild. / Lääne-Viru maavalitsus

Panus maakonna meditsiini arengusse.

Tiina Pruler-Ild on nina-, kõrva- ja kurguarst, kes alustas Rakvere Rajooni Keskhaiglas kõrvaarstina tööd aastal 1982.