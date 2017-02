Fotod ja video: homovastaste pikett Rakveres

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Lääne-Viru aktiiv korraldab täna piketi oktoobris kavandatava ja homoseksuaalsust propageeriva filmifestivali toimumise vastu.

EKRE Lääne-Viru ringkonna juht Anti Poolamets leiab, et linnal pole seesugust kahlase väärtusega üritust ja reklaami tarvis. «Kuigi me tunnistame teatud seksuaalvähemuste olemasolu ühiskonnas, on nendega seonduvate probeemide afišeerimine siiski liiast. Kas me ikka oleme huvitatud sellest, kui Rakverest saab Eesti uus väike homopealinn?» küsis Poolamets.

Jaanuaris ei leidnud Rakvere linnavolikogus toetust taotlus eraldada 1500 eurot MTÜ-le SevenBow, mis küsis raha LGBT+ filmifestivali läbiviimiseks tänavu oktoobris. Kultuurikomisjon võttis kultuuriürituste toetamise eelnõu tagasi ja küsimus tulebki täna taas volikogu ette.