Nohu on sotsiaalne haigus.

​Millegi väga lihtsa kohta tavatsetakse öelda “nagu nohu”. Kõik, kes kunagi nohu põdenud, teavad aga, et see ei vasta tõele – nohu on tõsiseltvõetav haigus ning olenevalt inimesest võib selle kulg olla kerge või tunduda surmaeelse kogemusena.