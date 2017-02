9 vastu: Rakvere volikogu jättis vähemusfestivali rahata

Hääletusel toetas mittetulundusühingule SevenBow seksuaalvähemuste filmifestivali korraldamiseks 1500 euro eraldamist seitse, selle vastu oli üheksa ja erapooletuks jäi kaks linnavolikogu liiget.

Kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu ja aseesimees Anne Nõgu lahkusid enne kultuuriürituste toetamise üle hääletamise algust volikogu istungilt.

“Kultuurikomisjon on selle protsessi läbi teinud ja oma arvamuse avaldanud, selleks me olemegi ju ellu kutsutud, sestap ei pea me vajalikuks uuesti hääletama hakata,” põhjendas Toompuu tehtud sammu.

Et kultuurikomisjon otsustas oma 8. veebruaril peetud koosolekul esitada volikogule kinnitamiseks täpselt sama nimekirja, mis jaanuarikuu linnavolikogu istungil oli tagasi võetud, põhjendas Toompuu seda käiku enne hääletamise algust.

Ta selgitas, et komisjoni 13 liikmest osales projektide hindamisel 11. “Igaüks tegi seda omaette, oma kodus, hinnete põhjal moodustus pingerida,” rääkis Toompuu.

Kultuurikomisjoni esimees lausus, et komisjonile oli uus olukord, kus volikogus jäi kõlama arvamus, et avalikest vahenditest ei peaks toetama seksuaalvähemustele suunatud üritust.

“Vähemused, olgu tegemist rahvusvähemustega või meie ühiskonnas vähemuste rollis olevate usuühendustega, on linnalt ikka toetust saanud,” lausus Tauno Toompuu.

Ta avaldas arvamust, et taotluse tagasilükkamisega loob volikogu pretsedendi ja näitab soovi hakata kultuuriüritusi tsenseerima.

“Me avame Pandora laeka, kui võtame mingi tunnuse taotluse rahuldamata jätmise põhjenduseks,” lisas Toompuu ja märkis, et nii võiks volikogu võtta ette Baltoscandali kava või punklaulupeo laulude tekstid ning hakata neid kontrollima. “Paljud peavad meeste tantsupidu väga kahtlaseks ürituseks,” lisas ta.

Kui Tauno Toompuu ja Anne Nõgu olid saalist lahkunud, jõuti lõpuks hääletuseni, ehkki enne oli püüdnud sõna saamises volikogu esimehe Toomas Varekiga kokku leppida võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta.

Varek Pakostale esinemisvõimalust enne hääletust ei andnud. “Siis oleks ma pidanud andma sõna kõikidele soovijatele ja asi oleks lihtsalt laadaks ja ka volikogu mõjutamiseks kätte läinud. Kui pärast hääletamist soovitakse midagi öelda, siis palun,” sõnas volikogu esimees.

Volikogu liikmete Urmas Tamme, Kert Karuse, Aleksandr Holsti ja Martti Marksoo ettepanekul hääletati kõik 33 rahaeraldamisotsust ükshaaval läbi, ehkki tavaliselt on hääletatud ühtse paketi üle.

Ja hääletati käega märku andes. “Pultidega läheks lihtsalt liiga kaua aega,” põhjendas Toomas Varek.

Juba teisena tuli hääletusele Athena Maja taotlus filmipäevade toetamiseks. Volikogu liige Rannar Vassiljev soovis teada, mis festivaliga on tegu ning milliseid filme seal näidata kavatsetakse. Et keegi sellele vastata ei osanud, kuulutati välja vaheaeg, et esitatud taotlus üles leida ja selgus majja tuua.

Lõpuks saadi 33 taotlust läbi hääletatud. Kui MTÜ SevenBow taotlus lükati tagasi, siis kõiki teisi kultuurikomisjoni esitatud taotlusi toetas volikogu üksmeelselt.

Nii-öelda joone alla jäänud taotlused ehk need neli, mis kultuurikomisjoni otsusega rahata jäid, seetõttu aga raha siiski ei saa, sest alles jäänud 1500 eurot otsustati jätta kultuurikomisjoni reservi ehk lisada sügisel toimuvaks teiseks taotlusvooruks tallele pandud rahale.