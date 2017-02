Rakverre saabus sõjapõgenike pere

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket ütles, et nad on teadlikud perekonna jõudmisest Rakverre. Ta lisas, et saabunud perekond on viieliikmeline: kolm last ja kaks täiskasvanut.

Eesti on praeguseks võtnud Euroopa rändekava järgi vastu 107 sõjapõgenikku.