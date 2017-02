Kelly Konetski-Ramul: tsensuur kui väikese linna juhtimise vorm?

Eesti Vabariigi Põhiseaduse II peatükk §12 ütleb, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu.

Minu hinnangul Rakvere linnavolikogu 11 liiget seda tegid. Hea tava kohaselt hääletab linnavolikogu kultuuriüritusteks toetuste eraldamise poolt või vastu. Kolmapäevasel istungil otsustasid grupp linnavolikogu liikmeid, et inimese seksuaalne sättumus ja isiklik antipaatia selle vastu on piisav põhjus, et LGBTI filmifestivalile raha mitte eraldada.

Siiani ma uskusin, et Rakvere soovib olla innovaatiline, kastist välja mõtlev ja arenev linn. Juhtus aga see, et hetkeks tundus, justkui ajas on mindud mõnikümmend aastat tagasi, kus inimese eripäral ei olnud kohta.

Tegu on meie linnas 21. sajandil tagasi tuleva reaalsusega. Rakvere linnavolikogu leidis, et inimese erinev enesemääratlus annab põhjuse tsensuuriks.

Härra Helme ütles teisipäeval (14.veebruar - toim.) TV3-e uudistes, et maksumaksja raha eest ei peaks filmifestivali korraldama. Tekib küsimus – kas inimese seksulaane orientatsioon tekitab maksuerisusi ning homoseksuaal võib oma maksud maksmata jätta?

Ma ei te,a kas volikogu liikmed päriselt ka mõistavad, mille vastu nad Rakveres hääletasid või üleüldse hääletamata jätsid. Otsus oli väga põhimõtteline ja palju suurem kui üks oktoobris toimuv filmifestival.

Me tunneme muret, et noored meie linnast lahkuvad. Juhtunu valguses küsiksin – miks nad ei peaks? Miks üks noor, intelligentne, edukas, kultuuri armastav inimene peaks tahtma tulla linna, kus inimesed võtavad endale õiguse isikliku mittemeeldivuse alusel kultuurisündmusi mitte toetada.

Kuidas nüüd edasi? Male ei meeldi, malevõistluseks toetust ei eralda? Rahvatantsu ise ei tantsi, seega jääb rahast ilma? ÖÖjooksu ei jookse, hääletame vastu?

Ehk saadame komisjonid laiali?

Ma kutsun üles kõiki noori selleaastastel kohalike omavalitsuste valimistel osalema ja hääletama ning mõtlema selle peale, kas see on selline eneseväljendusvabadus, mida me täna oma kodulinnas ja Eestis näha tahame.