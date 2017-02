Eile pärastlõunal said päästjad väljakutse Sõmerule, kus pidid sisenema 78-aastase naise eluruumi. Vanur polnud pikemat aega telefonikõnedele vastanud. Naabrimees teadis öelda, et eelmisest päevast saati ei olnud aknast näha ka tuld. Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles, et korterist leiti naise surnukeha. Vägivallatunnuseid ei olnud.

FOTO: Meelis Meilbaum