Head inimesed päästsid hätta sattunud kaku

Hussar meenutas, et esialgne dialoog kujunes naljakaks. “Arvasin, et helistatakse mulle kui topisemeistrile,” rääkis Hussar, kes oli esialgu aru saanud, et lind on hukkunud. “Küsisin mehelt, kas ta tahab linnu endale jätta,” jätkas Hussar. Helistaja vastanud seepeale, et ei, ta tahaks, et lind jääks ellu.

Alles seepeale mõistis Peeter Hussar, et teelt leitud suur suleline on ilmselt autolt löögi saanud, kuid elus ja vajab abi. Ta sõitiski sündmuskohale ning tõi kakulise endale koju. Järgnevad tunnid said kaku elumises määravaks. Peeter Hussari sõnul on vigastusi, millest kakulist terveks ravida püüda ei ole mõtet.

“Näiteks kui röövlinnul saab üks jalg vigastada, siis looduses ta ühe jalaga hakkama ei saa. Samuti on roidemurrud ja vaagnamurd need, millest loomad-linnud ei tervene,” kõneles Hussar, lisades, et röövlinnu puhul mängib rolli ka peapõrutus, mis võib hakata mõjutama nägemist, nii et linnu võimalused looduses toime tulla muutuvad jällegi kasinaks.

Terve öö oli kakuline topisemeistri kodus, hommikul proovis isegi lennata, kuid jõudu tal suurt polnud.

“Nägin ära, et tiivad on tal terved, ilmselt ka muud luud-kondid,” ütles Hussar, kes sai seega kinnitust, et lind väärib ravimist.

Kuna Hussaril oli järgmisel päeval Tallinnasse asja, võttis ta kaku kaasa ning toimetas Tallinna loomaaeda, kuhu vigastatud loomi ja linde viia saab. Seal hoiti viga saanud sulelist ligemale kaks-kolm nädalat, teisipäeval käis Hussar linnul järel ning tõi terveks saanud vapra röövlinnu koju tagasi.

“Nüüd saab ta loodusesse lasta. Mõistlik on seda teha linnu kodupaiga lähedal ja võimalikult rahulikus kohas,” kõneles Peeter Hussar.

Loodusemees pani inimestele südamele, et kindlasti teatataks hädas metsaelanikust spetsialistidele, kes oskavad edasi talitada. “Kui suur lind ikkagi teepervel kössitab, on see märk, et kõik ei ole korras,” ütles ta.

Hussari sõnul on teada, et ka sellest, nüüdseks metsa tagasi pääsenud kakust oli enne kohalik inimene mööda sõitnud, aga polnud linnule tähelepanu pööranud.

“Selle loo õnneliku lõpu võti on linnu leidnud ja mulle helistanud mees,” lisas Peeter Hussar.