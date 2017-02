Kiirabi. Foto on illustreeriv.

Täna hommikul oli õpilasi vedava bussi nr 17 juht sunnitud Toolse mäel sõidu libeduse tõttu katkestama. Go Busi Rakvere piirkonnajuht Rein Kaljuveer sõnul sai bussijuht poolel mäel olles aru, et üles enam ei vea. Ta sõitis teeotsast alla maja ette, et mitte vajuda jõkke. Keegi vigastada ei saanud.