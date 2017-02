Õpilasi vedanud buss pidi libeduse tõttu jõkke sõitma

Go Busi Rakvere piirkonnajuhi Rein Kaljuveeri sõnul sai bussijuht poolel mäel olles aru, et üles enam ei vea. Ta sõitis teeotsast alla maja ette, et mitte vajuda jõkke. Keegi vigastada ei saanud.

Bussijuht jätkas peale väikest intsidenti sõitu, ta otsustas minna suurt teed pidi Rakverre. Sündmuskohale saadeti liivapuistur.

Kaljuveeri sõnul on täna hommikul kõige hullemas olukorras just kõrvalteed. Ka Võsu Koljaku mäest ei saanud täna hommikul buss libeduse tõttu üles.

Lapsi vedanud buss veeres libeduse tõttu mäest alla. / Kuvatõmmis / Google Maps

