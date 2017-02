Politsei soovitab liiklejatel libeduse tõttu olla eriti ettevaatlikud

Libedatest teeoludest tingituna on Virumaal paari tunniga toimunud mitu liiklusõnnetust, kus sõidukijuhid ei saanud autojuhtimisega hakkama. Enamasti on tegu olnud plekimõlkimistega, kuid kahel korral on õnnetusse sattunud inimesed vajanud siiski meedikute abi.

Kella 6.40 juhtus liiklusõnnetus Ida-Virumaal, kus Kiviõli-Sonda maantee 4. kilomeetril sõitis sõiduauto Ford teelt välja. Fordi roolis olnud 43-aastane naine toimetati tervisekontrolliks Ida-Viru Keskhaiglasse.

Kella 7.10 paiku sõitis Lääne-Virumaal Tapa-Loobu maantee 23. kilomeetril teelt välja vastu puud mikrobuss Renault, mille roolis olnud 47-aastane mees toimetati Rakvere haiglasse. Mõlemad juhid viibisid autos üksi.

„Praeguste teeoludega peab iga sõidukijuht olema eriti tähelepanelik ja kriitiliselt hindama oma sõiduoskusi. Selleks, et teekond kulgeks iga liikleja jaoks võimalikult turvaliselt, tuleb eeskätt valida teeoludele vastav sõidustiil,“ sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla. „Soovitav on sõita pisut aeglasemalt kui on maksimaalne lubatud kiirus ja kindlasti tuleb hoida piisavat pikivahet, et ootamatustele jõuaks aegsasti reageerida. Enne sõidu alustamist varuge aega, et kiirustades vältida järske manöövreid,“ lisas operatiivjuht.