Teatrikinno tulevad Tsukiini ja Erdmann

“Minu elu Tsukiinina”, mis on ka Oscari parima animatsiooni nominent, räägib 9-aastasest poisist, kes pärast ema ootamatut suma satub lastekodusse ning õpib politseinik Raymondi ja uute sõprade toel viimaks inimesi usaldama. Film on sobiv lastele alates 9. eluaastast. Animatsioon linastub prantsuse keeles ja on eestikeelsete subtiitritega.

Režissöör Maren Ade mängufilm “Toni Erdmann”, kus vembumees Winfried püüab veidrikust Toni Erdmannina leida tagasiteed oma ärinaisest tütre Inese ellu, esilinastus tänavu Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammis, kus võitis rahvusvahelise kriitikute žürii auhinna. Ühtaegu traagiline ja koomiline lugu isa ja tütre suhetest on juba valitud selle aastatuhande saja parema filmi hulka.

Mõlemad filmid jõuavad vaatajateni Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo, Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskuse ja Rakvere Teatrikino koostöös.

LUX filmiauhind on 2007. aastal Euroopa Parlamendi poolt algatatud tunnustus andekatele filmitegijatele. Selle kaks peamist eesmärki on: aidata kaasa avalikule arutelule Euroopa teemadel ning toetada Euroopa koostööprojektide levikut Euroopa Liidus.