Lühidalt neile, kes pole detailidega kursis: MTÜ SevenBow korraldab sügisel Rakveres seksuaalvähemuste teemalise filmifestivali ning küsis selleks 1500 euro suurust osalist rahastust linna iga-aastasest kultuuriürituste toetusvoorust. Nagu sellistel puhkudel ikka, hindas taotlusi spetsialistide komisjon, kellelt SevenBow sai 37 taotleja seas kõrgeima tulemuse. Rahaeraldisi kinnitav linnavolikogu otsustas aga filmifestivali taotluse toetuseta jätta.

Kuigi mingit kirjalikku põhjendust otsuse kohta pole, võib vastuhääletanute kommentaaridest järeldada, et asi seisnes plaanitava festivali teemas.

Mäe hinnangul on see lihtsalt elu ja otsuse vastu protestijad nõuavad seksuaalvähemustele erikohtlemist, olgugi et rõhutavad ise pidevalt, et on täiesti tavaline osa inimkonnast.

Loomulikult pole ühelgi MTÜl sünnipärast, vastuvaidlematut õigust maksumaksja raha kasutamisele. On seadused, reeglid, taotlemis- ja konkursitingimused. Kui MTÜ neile ei vasta või jääb ausas konkurentsis teistele alla, siis nii on. Õppigu saadud kogemusest ning proovigu järgmine kord paremini.

Kui taotlus aga kõiges muus kvalifitseerub, ent jääb rahata paljalt seepärast, et taotleja isik või teema pole otsustaja(te) maitse, siis see on diskrimineerimine. Mäe toodud näide eakate klubist sobib väga hästi – kui ainus põhjus nende rahastamata jätmiseks oleks, et plaanitakse keskenduda eakate teemadele (ja tegu pole näiteks noorteürituste toetusvooruga), oleks see kahtlemata skandaalne ja otsuse vastu protestimine igati kohane kõigi poolt, kelle meelest peaks ühiskonnas valitsema õigus ja õiglus.

Seega ei ole tegu mitte erikohtlemise sooviga, vaid minu hinnangul just vastupidi – igati õigustatud ootusega võrdsele kohtlemisele.

Kui ses osas peaks asi olema üsna lihtne, siis intrigeerivam on Mäe teine mõttekäik, artiklis kumav etteheide festivali korraldajatele, et nad on kogukonna tülli ajanud. Poleks nad oma ideega lagedale tulnud, kulgeks elu Rakveres ju kenasti ja vaikselt.

Selline kannatanu süüdistamine on tuttav mitmetelt elualadelt. Naine vägistati? No aga miks ta rõivastus nii väljakutsuvalt ja üldse, mida ta sinna otsis? Sest kui üks kena naisterahvas läheb lühikese seelikuga peole, tantsib ja naerab nõnda ahvatlevalt, võib-olla isegi tarbib alkoholi, aga ütleb siis ligitikkujale “ei” – no siis ei jää ju mehel muud üle kui oma füüsilist üleolekut maksma pannes ta ära vägistada! Kuidas teisiti saakski sellises olukorras käituda?

Naine istugu kodus või siis kandku vähemalt siivsaid karupükse, siis ei juhtu temaga midagi. Samamoodi homodega – mis te oma kodus teete, ei ole meie asi.

Aga te ju tulete tänavale! Tahate oma armastatul käest kinni hoida, võib-olla teda isegi avalikus kohas kallistada ja musitada! Tahate oma armastuse äkki lausa abieluks vormistada; tahate, et teid ei halvustataks ega vaikitaks maha inimeseõpetuse tunnis!

Ning nüüd, tagatipuks, tahate veel korraldada festivali, kus näidataks filme teistest teiesugustest. Küll me juba teame – kuna teie elus, erinevalt heteroseksuaalsetest armastajatest, ju peale anaalseksi muud ei ole, siis eks ole need filmidki algusest lõpuni ainult seda täis. No ei! (Hea küll, kui plaanis on mõni ilus lesbifilm … no seda vast isegi vaataks, aga kindlasti mitte neid koledaid tänaval räuskavaid naisõiguslasi, see on jäle!)