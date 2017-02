Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi

"Uue valitsuskoalitsiooni otsusega hakatakse sellest aastast põllumeestele taas üleminekutoetusi maksma, et tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused ning anda neile kindlustunnet tootmisega jätkamiseks," ütles Tamm. "Märgid näitavad, et olukord piimaturul on hakanud paranema ja piima kokkuostuhinnad tõusma. Samas on sektor viimaste aastate jooksul väga suuri kahjusid kandnud. Üleminekutoetused annavad turu taastumise kõrval võimaluse varem uutele investeeringutele mõelda ja seeläbi tulevasteks kriisideks valmistuda."

Üleminekutoetusi makstakse Euroopa Liidu liikmesriikide toetustasemete ühtlustamiseks. Taotleda on võimalik seitset üleminekutoetust: ammlehma kasvatamise, ute kasvatamise, piima, veise, ute, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste tingimused on samad nagu 2013. aastal makstud üleminekutoetuste puhul ehk ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda nende loomade arvu järgi, kes on 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimele registreeritud; piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlemine toimub aga 2010. aastal PRIA poolt määratud toetusõiguste alusel.

Viie loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluste vastuvõtt on planeeritud PRIA kaudu 2. märtsist kuni 21 märtsini. Loomakasvatuse üleminekutoetused makstakse välja juuni lõpuks. Lisaks makstakse tänavu põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust, mille taotluste vastuvõtt on planeeritud 2. maist kuni 21. maini. Toetuste määrus on ettevalmistamisel.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformi tulemusena pikendati aastani 2020 riiklike üleminekutoetuste maksmise võimalust põllumajandustootjatele. Tegemist on liikmesriigi jaoks vabatahtlike toetustega, mille kasutamise üle otsustamiseks tuleb kaaluda riigi üldist majandusolukorda, seal hulgas olukorda põllumajandussektoris ja -turul ning riigieelarveliste vahendite olemasolu.

Üleminekutoetuste iga-aastane eelarve on kehtestatud vähenevas mahus – 2013. aastaks Euroopa Komisjoni otsusega kinnitatud toetuste kogusummast 80 protsendi ulatuses 2014. aastal ja edasi alaneva sammuga kuni 50 protsendini 2020. aastal. Samas jäid toetusõiguslikkuse alused ehk ajaloolised referentsid, mille alusel toetust makstakse, 2013. aasta reformkokkuleppe kohaselt muutmata.

Individuaalsele põllumajandustootjale määratud toetusõigused on lõplikult paigas alates 2010. aastast. Need on määranud PRIA ja neid säilitatakse riiklikus registris.

Valituse tegevusprogrammi "Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) valitsusliidu aluspõhimõtted 2016-2019" kohaselt eraldatakse üleminekutoetusteks riigieelarvest vahendid igaks aastaks maksimaalse määra ulatuses.