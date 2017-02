Veebiportaal elustilist.ee järjestas broneerimiskeskkonna Booking.com külastajate hinnangu abiga Eestimaa parimad spaahotellid. Esikohal on Narva-Jõesuus asuv Noorus Spa, mille keskmine hinne on kümnepalliskaalal 9,1. Aqva Hotel&Spa on keskmise hindega 9,0 kolmandal ning Vihula mõisa spaa hindega 8,8 seitsmendal kohal.