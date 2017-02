Eeloleva nädala heitlik ilm toob paiguti taas tormituult

Esmaspäeval üks madalrõhkkond eemaldub ja üle Skandinaavia jõuab Läänemere äärde järgmine. Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati ka lörtsi. Puhub edelatuul 5-12, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva ennelõunal on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Pärastlõunal on pilves selgimistega ilm ja sajuhood hõrenevad. Edelatuul nõrgeneb 3-10 m/s ja pöördub põhjarannikul itta. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere idaranniku ida-kagu suunas. Öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma ning Ida-Eestis ka lund. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s, saartel pöördub tuul läände. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis ka vihma. Pärastlõunal hõrenevad sajuhood alates loodest. Tuul pöördub põhja ja loodesse ning tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur langeb päeva jooksul 0 kuni -5 kraadini.

Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja sajupilved hõrenevad. Ilm on enamasti pilves ja olulise sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, öö hakul puhanguti 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 5-12 kraadi. Saarte rannikul on oodata pisut soojemat ilma ja õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi. Kolmapäeva päeval läheneb Skandinaaviast uus madalrõhkkond, tuul pöördub kagusse ja tugevneb ning pilvisus tiheneb. Pärastlõunal hakkab saartel lund ja lörtsi sadama ja edasi levib sadu juba mandrile. Tuul pöördub kagusse ning tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s. Saartel ja rannikul on tuule kiirus 13-18, puhanguti 25 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraad.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere ja toob kaasa saju, mis sõltuvalt liikumistrajektoorist on kas vesisem või lumisem. Kui madalrõhkkond suundub üle Soome lahe, toob see Eestisse vihma ja lörtsi. Kui madalrõhkkond üle Eesti lõunaserva suundub, siis sajab lörtsi ja lund. Mõlema variandi korral jääb Eesti madalrõhkkonna vahetusse lähedusse ning sadu on tõenäoliselt tihe. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel suurema tõenäosusega -1 kuni -5 kraadi, Lõuna-Eestis 0-kraadi ümber või kraad-paar plusspoolel.

Vabariigi aastapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on suurema sajuta ja rahulik. Külma on 3-8 ja kohati isegi alla 10 kraadi. Päeval jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond ning taas on küsimus selle liikumistrajektooris. Kui põhja poolt survet avaldav külm õhumass ülekaalu jääb, kaldub madalrõhkkond Põhja-Läti kohale. Sel juhul saame juurde tihedat lund ja külma tuleb 5 kraadi ümber. Kui madalrõhkkonnal ookeanilt kaasa toodud soe jõulisema energia annab, siis läheb ilm taas sulale.