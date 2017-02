Uus seadus vähendab korteriühistute võlgnike viivist

"Infopäevadel keskendume enimküsitud küsimustele. Üheks selliseks on võlgnike teema, kuna uus seadus alandab võlgnike viivisemäära," ütles EKÜL-i õigusosakonna juht Urmas Mardi pressiteate vahendusel. "Kehtiva õiguse kohaselt saab korteriühistu korteriomanikult nõuda viivist 0,07 protsenti päevas majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates. Aastases arvestuses on selle viivise suurus 25,55 protsenti."

"Uue seaduse kohaselt saab viivise määraks võlaõigusseaduses sätestatud üldine viivisemäär, mis on 0,022 protsenti. Võrreldes kehtiva õigusega väheneb viivise suurus, mida korteriühistu saab korteriomanikult nõuda, kuid samas kaob ära ka tingimus, et seda saab arvestada alles alates järgmise kuu algusest," selgitas Mardi. "Seega, kui korteriühistu põhikirjas on ette nähtud majandamiskulude tasumiseks konkreetne kuupäev, siis saab viivist nõuda alates järgmisest päevast."

Korteriühistule üldise seadusjärgse viivise kehtestamine lähtub Mardi sõnul arusaamast, et seadusjärgne viivisemäär peaks olema sama suur kõikidel juhtudel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

"Seadusjärgsest kõrgema viivise nõudmiseks peab olema asjassepuutuva korteriomaniku nõusolek, mis tähendab, et seda saab kehtestada korteriomanike kokkuleppega, kuid mitte korteriühistu põhikirjaga," märkis Mardi.

Tulekul on infopäeva Rakveres 16. märtsil Art hotelli konverentsisaalis. Lisainfot sarja kohta saab EKÜL-i kodulehelt ekyl.ee/avaleht/uusseadus