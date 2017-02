Keskerakonna Lääne-Viru piirkonna juhiks valiti Siret Kotka

Kotka tänas Lääne-Viru erakondlasi usalduse eest ning sõnas, et piirkond on teinud tublit tööd nii kohalikel valimistel, Riigikogu valimistel kui ka muidugi vahepealsel ajal. “Kindlasti on minu ja ülejäänud piirkonna silmavaade suunatud sellele, et teha hea tulemus kohalikel valimistel. Ma usun, et Lääne-Viru inimestele on Keskerakond jätnud lühikese ajaga valitsuses olles positiivse mulje ning seda soovime üle kanda ka kohalikku ellu,“ rääkis Kotka. Keskerakond läheb kõigis omavalitsustes välja oma nimekirjadega.

Riigikogu liige ja piirkonna aseesimeheks valitud Toomas Väinaste sõnas, et Kotka valiti piirkonna juhiks seetõttu, et ta on suutnud teha tublit tööd mitte ainult riigikogus, vaid ka kodukandis. “Inimestele on väga oluline, et kohalikke muresid kuulatakse ja sõnum viiakse Toompeale ning seda on Kotka on ka teinud,“ rääkis Väinaste. Lisaks Väinastele valiti piirkonna aseesimeesteks Jelena Fjodorova ja Maksim Butšenkov.

Lääne-Viru piirkonna juhatuse liikmeteks valiti Maidu Aimse, Urmas Laht, Urmas Tamm, Heino Tasa, Aivo Aleste, Helgi Kreek ja Maire Muruvee.