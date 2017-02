1. jalaväebrigaadi üksused on paraadiks valmis

„1. jalaväebrigaad on paraadiks valmis,“ teatas brigaadiülem kolonel Veiko-Vello Palm, lisades, et tänavu on suur vastutus eelkõige roolis olevatel sõduritel: „Esimest korda osalevad kõik 1. jalaväebrigaadi üksused ning meil paiknevad liitlased paraadil ainult masinatel ning „rivisammu hoidmine“ on autojuhtide käes,“ selgitas kolonel Palm.

1. jalaväebrigaadist osalevad reedel Tallinnas toimuval paraadil Viru ning Kalevi jalaväepataljon, Scoutspataljon, pioneeri-, suurtükiväe-, õhutõrje- ja tagalapataljon, luure- ning tankitõrjekompanii, samuti Tapal paiknev Ameerika ühendriikide 68. soomusrügemendi üksus, kõik kokku 65 tehnikaühikuga.

Esimest korda on Scoutspataljon paraadil jalaväe lahingumasinatega CV9035, Viru jalaväepataljon kasutab sel aastal esimest korda soomustransportööre Sisu XA-188. Samuti näeb paraadil esimest korda 1. jalaväebrigaadi luurekompaniid.

Eesti vabariigi 99. aastapäeva paraadil osaleb rühmasuuruse üksusega ka Ameerika ühendriikide Eestis viibiv väekontingent, plaanide kohaselt näeb paraadil ka ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley. Lisaks ameeriklastele saadab paraadile rühmasuuruse üksuse Ühendkuningriik, plaanide järgi on liputoimkondadega esindatud Läti, Leedu, Poola, Taani ja Prantsusmaa.

Sobiva ilma korral näeb taevas ka kaitseväe ja meie liitlaste õhuvahendeid, mistõttu on mistahes droonide ja muude lennuvahendite lennutamine paraadialal ja selle läheduses rangelt keelatud.

Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Tänavu saab lisaks käsitulirelvadele näitusel esimest korda näha 2016. aastal kaitseväe relvastusse võetud jalaväe lahingumasinat CV9035, Ameerika ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley, soomustransportööri Sisu XA-188, 155- ja 122-millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrjeraketikompleksi Mistral, tankitõrjesüsteeme Milan ja Javelin, 120-millimeetrist miinipildujat ning mobiilset õhuseireradarit Ground Master 403.