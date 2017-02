Ühendkuningriik soovib ka siis, kui Euroopa Liidust lahkub, et see jääks tugevaks, samuti on Suurbritannia jätkuvalt huvitatud andekate eurooplaste panusest Briti majandusse, ütles Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise eest vastutav minister David Davis eile Tallinnas antud pressikonverentsil.