Meil on Virumaa Teataja lugejatele pakkuda välja üks hea ja üks halb uudis. Hea uudis on see, et need, kellel suhteliselt ühesuunalisest debatist ümber seksuaalvähemuste festivali juba kõrini on, saavad nüüd lülitada end teisele lainele. Halb uudis aga see, et kena mõte Targast Majast langes rumala kaardimajakesena kokku.