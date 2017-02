Eesti Teatriliit avab renoveeritud loomemaja

Vihula vallas merest paarisaja meetri kaugusel asuv 1923. aastal ehitatud loomemaja on läbinud põhjaliku renoveerimise ning mõeldud teatrirahvale loominguliseks tööks ja puhkuseks. Maja kasutamiseks on kavas koostööd teha ka teiste loomeliitudega.

Avamisel osalevad kultuuriminister Indrek Saar ja kantsler Paavo Nõgene, teatriliidu esimees Ain Lutsepp ja vastutav sekretär Riina Viiding, samuti ehituse projektijuht Aivar Mäe. Maja testib seltskond muusikuid ehk Lavassaare trio laiendatud koosseis.

Maja asub vaikses kohas männimetsas, selles on 17 tuba 29 inimesele, raamatukogu, proovisaal, kaks avatud köögiga söögituba ning duširuumid ja tualetid. Kompleksi kuuluvad ka ait ja saunahoone. Tulevikuplaanides on koostöö teiste loomeliitudega, et loomemaja võimalusi saaksid kasutada ka kunstnikud, arhitektid ja teised loovisikud.

7. oktoobril 1923. aastal avati samas hoones Koolimäe kool, mis tegutses kuni 1961. aastani. 1964. aastaks oli teatriliidu eelkäijal, Eesti NSV Teatriühingul piisavalt initsiatiivi ja võimalusi, et osta koolimaja Eesti teatriinimestele puhkekoduks.

Aastakümnete jooksul on Koolimäe olnud armastatud puhke- ja loomekohaks paljudele. Seal on puhanud Voldemar Peil, Peeter Linzbach, Helga Rips, Anu Lamp, Sulev Teppart, Maria Klenskaja, Aarne Üksküla, Endel Nõgene, Aime Unt, Karmen ja Peep Puis, Tõnu Aav, Ardi Aav ja paljud teised.

Renoveerimisprojekti teostajaks oli OÜ Esplan, arhitekt Koit Komissarov, sisearhitekt Tiia Pints ja projektijuht Peet Põder. Maja rekonstrueeris AS Eviko, omanikujärelevalvet teostas OÜ Tarvaprojekt. Koolimäe loomemaja ehituse projektijuhiks oli Aivar Mäe ning finantseerijaks kultuuriministeerium.