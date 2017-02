Tamsalus tähistati Eesti riigi sünnipäeva tantsu ja lauluga

Kontserdi esimeses osas nägid kokkutulnud etendust “Tormiselt rahulik” (lavastaja Tiiu Mürk, idee autor Kadri Kask), mis oli pühendatud helilooja Veljo Tormise mälestusele.

Kõlas helilooja kooriteos “Etüüdid helilaadides”, mis koosneb seitsmest laulust: “Lumi”, “Külm”, “Udu”, “Tuul”, “Põud”, “Vihm” ja “Kevad”. Kooriteosest tulenes lavastuse pealkirigi – Eesti ilm on justkui tormiselt rahulik.

Esinesid Kadri Kase kergemuusikakoor, tantsisid Tarvanpää segarahvatantsurühmad, samuti tantsukollektiivid Veri Vemmeldab ja Vallatud Kurvid. Kontserdi teises osas esinesid Tamsalu gümnaasiumi ja Tamsalu kultuurimaja tantsijad.

Tamsalu vallavanem Riho Tell ning vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg rääkisid oma kõnedes eelkõige vajadusest ühte hoida ja üksteist märgata, nii oma kogukonnas kui ka kogu Eestis. Sellestki, et järgmisel aastal samal ajal ei ole enam eraldi Tamsalu valda, vaid see on osa Tapa vallast.

Kontsertaktusel anti üle Tamsalu tänuraha Ene Kiislale, kes töötab osaühingus Tamsalu Perearstid pereõena. Pereõe ametit on ta Tamsalu vallas pidanud juba kauem kui veerandsada aastat, olles pühendunud ja abivalmis. Ene Kiisla põhitöökoht asub Vajangul, aga tema vastuvõtul käiakse kogu Tamsalu vallast ja kaugemaltki. Samuti osaleb ta valla sotsiaalkomisjoni töös ja on Vajangu piirkonnas aktiivne vabatahtliku töö tegija.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati ühtekokku veerandsada üksikisikut ja ettevõtet, kes on Tamsalu valla heaks panuse andnud.

Üritus jätkus ühise sünnipäevatordi söömise ja tantsuga ansambli Duo Catarsis saatel.

Eesti vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud ettevõtmisi Tamsalu vallas jagub ka 24. veebruarile. Siis heisatakse ühiselt lipp, juuakse koos valla juhtidega hommikukohvi, asetatakse mälestusmärkide juurde pärjad ning toimub juba traditsiooniline rahvamatk.