Tarvas lõi käed uue väravavahiga

Varem nii Tallinna kui ka Sillamäe Kalevi eest meistriliigas mänginud väravavaht tähistab märtsi algul 24. sünnipäeva.

Peterburis sündinud Venemaa föderatsiooni kodanik Artem Levizi on noorteklassides esindanud FC Kiroveci, Peterburi Zeniidi Akadeemiat ja Sillamäe Kalevi U19 võistkonda. Meeste tasemel on tal kirjas üle 40 kohtumise esiliiga B-s Sillamäe Kalevi duubelmeeskonna eest.

Halliturniiril seisis Levizi Tarva postide vahel kohtumistes Narva Transi ja Viljandi Tulevikuga. Möödunud laupäeval aitas ta Rakvere uut duubeltiimi, kui Ambla Vallameeskonda alistas Rakvere kunstmurustaadionil peetud kohtumises Imavere. Sergei Akimovi kahest väravast piisas, et alistada teises liigas mängiv SK Imavere Forss 2:1.

“Levizi näol on tegu meistriliiga kogemusega väravavahiga, kes avaldas ise soovi meiega liituda. Ambitsioonidega noormees, kes lisab tiimi vajalikku konkurentsi,” ütles Rakvere JK Tarvas esindusmeeskonna peatreener Urmas Kirs.

“Tarvas tundub olevat mõnusa atmosfääriga sõbralik klubi ning Rakvere on hea staadioniga kena linn,” rääkis Artem Levizi. “Loodan ajapikku ka kaasmängijatega lähemalt tuttavaks saada. Hooajast ootan, et teenime piisavalt võite, et oma fänne rõõmustada.”

Homme toimub Rakvere kunstmurustaadionil sõprusmäng Rakvere JK Tarva ja Ambla Vallameeskonna vahel.