Alates 1. märtsist on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et 1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle jäätmevedajale, kelleks Rakvere linnas on AS Ragn-Sells.