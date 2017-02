“Olen lihtne maainimene, sinatame,” teeb Jaan Neudorf ettepaneku. Ehkki me ei ole varem kohtunud, paneb lobeda jutuga mees mind tundma, nagu oleksime vanad tuttavad. Ilmselgelt – sest juhtus nii, et Neuhaus tõi Neudorfile üllatusteate, et nüüd on vaja ülikond selga tõmmata, Cadillacil tuurid üles võtta ning Haljala valla aumärgile järele minna.