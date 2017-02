Pärast aktsiisitõusu Eestis on eestlased – eriti lõunaeestlased – hakanud senisest rohkem tooma vägijooke Lätist. Ostetakse peamiselt kodumaalt tuttavaid marke: mitte Riia palsamit, vaid Liviko, Saku ja A.Le Coqi tooteid. Novembris hakkasid Tallinna sadamast Ikla ja Valka viinapoodi sõitma Raihan Group OÜ bussid. See näitab, et soomlased on nõus kangema kraami nimel sõitma läbi kogu Eesti.