Vabadussõja ausambale jalamile asetati pärjad

Eesti Leegioni veteranide ja Virumaa endiste nõukogude poliitvangide nimel pärja asetanud Ruuben Lambur ütles oma sõnavõtus, et täna seistakse siin, et austada mälestust neist isaisadest, kes julgesid, tahtsid ja suutsid kätte võtta relva ja vabastada meid lõputuid sajandeid kestnud ikkest.

Aga austust on väärt ka need ärkamisajast tulnud mehed, kes sel väga keerulisel ajal, kui peaaegu kogu maailm oli meie vastu, suutsid jääda kindlaks ja raiuda maailmakaardile uus riik – Eesti vabariik. „Need kiibitsejad, kes oma mina tõstmiseks ilguvad president Konstantin Pätsi ja tema valitsuse tegemiste üle, õppigu ajalugu. Ja teadku, et seda, mis on rahvas loonud, ainult rahaga ei muuda,“ kõneles Lambur.