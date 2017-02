Tallinnas peeti Eesti vabariigi 99. aastapäeva paraad

"Eesti sõjalise riigikaitse alustalad on võrdselt nii kollektiivne kaitse kui ka iseseisev kaitsevõime. Eesti riik on oma valikutes olnud kindel ja kaitseväe arendamine on juba aastaid olnud tähelepanu keskpunktis. Me ei saa lubada endale olla käed rippus, silmapiirile suunatud pilk läänest abi ootamas. Kaitstakse seda, kes tahab ja oskab ennast ise kaitsta," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras oma kõnes. "Me oleme nii suurtel õppustel kui ka välk-kogunemistel oma reservväelaste valmisolekut ja oskusi proovile pannud. Me oleme kogenud, et Eesti inimeste soov ja tahe riiki kaitsta on reaalne ja arvestatav." Paraadi olid lisaks president Kersti Kaljulaidile, valitsuse liikmetele ja külalistele Eestist ja diplomaatilisest korpusest saabunud jälgima muu hulgas NATO Euroopa vägede ülemväejuhatuse staabiülem Saksa kindral Werner Freers, Saksa õhuväe ülem kindralleitnant Karl Müllner, Ameerika ühendriikide kõrgemate ohvitseride kursus ja selle ülem erukindral Philip Mark Breedlove ning NATO mobiilse eelhoiatuse üksuse NAEW&CF aseülem Ühendkuningriigi õhuväe kommodoor Paddy Teakle. Ameerika ühendriikide 4. jalaväediviisi aseülem brigaadikindral Christopher Donahue marssis paraadil koos USA jalaväerühmaga, olles esimene meie paraadil marssinud välisriigi kindrali auastmes kaitseväelane. Paraadil olid esindatud kõik väeliigid, kaitseväe ühendatud õppeasutused, Balti kaitsekolledž, Vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, Kaitseliidu Rapla maleva tankitõrjerühm ja Harju maleva miinipildujarühm, naiskodukaitse ning Kaitseliidu Tallinna maleva akadeemiline malevkond. Samuti nägi paraadil sisekaitseakadeemia kadette ning politsei- ja piirivalveameti teenistuskoeri. Scoutspataljon osales paraadil esimest korda jalaväe lahingumasinatega CV9035 ning Viru jalaväepataljon soomustransportööridega Sisu XA-188. Esmakordselt nägi paraadil marssimas ka 1. jalaväebrigaadi luurekompaniid. Rühmasuuruse üksusega olid esindatud Ameerika ühendriigid ning Ühendkuningriik, kelle üksus peagi Eestis teenistust alustab. Ameeriklased tõid paraadile ka kaks jalaväe lahingumasinat Bradley ja kaks tanki Abrams M1A2. Liputoimkondadega olid esindatud Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani. Paraadialalt lendas teemantformatsioonis üle neli Eesti õhuväe kopterit R-44 Robinson, politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopter AgustaWestland AW139 ning Saksa õhuväe hävitajad Eurofighter ja Hollandi õhuväe hävitajad F-16. Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Tänavu saab lisaks käsitulirelvadele näitusel näha 2016. aastal kaitseväe relvastusse võetud jalaväe lahingumasinat CV9035, Ameerika ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley, soomustransportööri Sisu XA-188, 155- ja 122-millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrjeraketikompleksi Mistral, tankitõrjesüsteeme Milan ja Javelin, 120-millimeetrist miinipildujat ning mobiilset õhuseireradarit Ground Master 403.