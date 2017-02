Fotod: vaata, kuidas Tapal Eesti riigi sünnipäeva tähistati

Tapa valla elutööpreemia pälvisid meditsiinitöötaja Vaida Reinhard ning koduloolane Jüri Freimann. Vaida Reinhardi iseloomustavad tema kolleegid, patsiendid õendusabis ning hoolealused eakate kodus kui suurepärast ja tohutult abivalmis inimest. Tööd meditsiini valdkonnas alustas Vaida Reinhard 1962. aastal Tapal. Ta on töötanud narkoosiõena, statistikuna, anestesioloogina, kirurgina, kiirabi-, valve- ja hooldusarstina.

Jüri Freimann on Lehtses elav koduloolane, kes on väga palju panustanud Lehtse kandi kodu- ja ajaloo uurimisse ja talletamisse. 2016. aastal ilmus tema koostatud kogukas ajalooraamat „Lehtse – ülevaade Lehtse ajaloost“, mis lisaks ajaloolistele faktidele sisaldab palju fotosid, ülevaadet Lehtse kandist pärit kultuuriloolistest isikutest ja palju kohalike inimeste mälestusi. Jüri Freimann on veel kolme raamatu autor.

Aasta tegija auhinna isikuteo kategoorias pälvisid Ilmar Kald ja Marleen Veerpõld. Ilmar Kald on mees, kes teeb ja jõuab. Ta on Tapa muusika- ja kunstikooli direktor ja õpetaja, samuti Tapa mandoliiniorkestri juhendaja ja ansambli Untsakad pillimees.

Marleen Veerpõld on Tapa kultuurikoja laste tantsuringide juhendaja 2016. aasta algusest. Olles veel abiturient, alustas ta treeninguid 30 lapsega vanuses 4 kuni 12 aastat. Praeguseks treenib tema käe all juba 45 last. Marleen Veerpõld on näidanud end erakordselt kohusetundliku, professionaalse, tööka ja loomingulise treenerina.

Tapa valla aasta tegijad organisatsiooniteo kategoorias on Tapa lasteaed Vikerkaar ning Lehtse Kammerkoor. Tapa lasteaed Vikerkaar liitus SA Innove kahesuunalise keelekümbluse programmiga ning avas kahesuunalise keelekümblusrühma eelmise aasta 1. septembril. Rühmas omandavad lapsed mänguliselt nii eesti kui vene keelt. Mullu oma 35. sünnipäeva tähistanud Lehtse Kammerkoor tõi oma juubeli puhul vaatajateni Stephen Schwartzi muusikali „Pagariproua“. Muusikali esitati täissaalidele ja anti ka lisaetendusi.

Teenetemärgiga tunnustati pikalt muusika- ja kultuurivaldkonnas tegutsenud Peeter Kaldi ning kunagist Kirde kaitseringkonna ülemat, erubrigaadikindralit ja kauaaegset volikogu esimeest Urmas Roosimäge. Lisaks tänati valla tänukirjaga 34 tublit inimest, kes on Tapa valla heaks panustanud.