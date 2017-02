Aarne Mäe: see vapimärk on kõigile, kes julgevad iseendaks jääda

23 aastat Virumaa Teatajas ajakirjanikuna ja sellest 12 aastat lehe peatoimetajana töötanud Aarne Mäe sõnul kuulub see tunnustus kõigile neile, kes julgevad kõigest hoolimata iseendaks jääda ja oma arvamuse välja öelda.

"Väikeses kogukonnas igasuguseid tõukejõudusid arvestades on väga oluline jääda iseendaks ning mitte anda kusagilt järele," ütles Mäe. "See vapimärk näitab, et see on ka üheselt välja paistnud, ning kõrvuti kiitusega ühes või teises suunas on sõltumatus ajakirjanduses kindel koht ka konstruktiivsel kriitikal."

Mäe lisas, et jagab seda vapimärki oma kolleegidega, lugejate ja allikatega, sest nendeta poleks ka teda.

Aarne Mäed on tunnustatud kahel korral ka Rakvere linna tunnusplaadiga, samuti on ta pälvinud kahel korral Eesti Ajalehtede Liidu preemia parima arvamusloo eest.

