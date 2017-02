Rakvere teatrikohvikus tuleb homme muusikaviktoriin

Sel hooajal on saanud traditsiooniks, et küsimused koostab üks osalev meeskond. Seekord on see au eelmise korra võitjatel - võistkonnal Fidel.

Valentinipäeva auks kuulatakse muusikaviktoriinil parimaid armastuslaule ajast enne ja pärast aastatuhandevahetust.

Arvama peab ära loo pealkirja ja esitaja ning ongi punktid käes.

Osaleda võib üksi, kahekesi või kolmekesi ja kaasa tuleb võtta üks euro auhinnafondi.